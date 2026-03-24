日本サッカー協会（JFA）は３月24日、韓国遠征に臨むU-21日本代表のメンバー変更を発表した。桐蔭横浜大のFWンワディケ・ウチェブライアン世雄がコンディション不良のため不参加となり、代わってFC岐阜のFWワッド・モハメッドサディキが追加招集された。19歳のストライカーであるワッドは、柏レイソルの下部組織で育ち、今季から育成型期限付き移籍で岐阜に加入。百年構想リーグではここまで７試合に出場し、徐々に出場機会