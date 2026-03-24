山梨県の甲府で全国のトップをきってソメイヨシノの満開が発表されました。【映像】甲府でソメイヨシノ満開高気圧に覆われて広く日差しが届いたきょう、甲府地方気象台は標本木が8割以上開花していることを確認したことから、さきほど桜の満開を発表しました。平年より9日早く、去年より11日早い満開です。ソメイヨシノの満開発表は今年全国で初めてとなります。そのほか、きょうは奈良や松山、宮崎など8つの地方気象台