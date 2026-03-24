熊本市の先生 どこさ行くと？ 熊本市教育委員会は、4月1日付の教職員の人事異動を発表しました。 【名簿一覧を見る】熊本市教職員 人事異動2026【小学校・中学校・高校・専門学校・特別支援学校・幼稚園】 以下、人事異動の名簿です。（敬称略）名簿一覧は【目次】を参考にご覧ください。 【目次】▼小学校（校長・教頭）▼小学校（教員採用）▼小学校（教員転任転補・退職・事務職員など）▼中学校（校長・教頭・教員採用）▼