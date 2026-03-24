4児の父でタレント・ユージが、22日放送の『週刊さんまとマツコ』（TBS系／毎週日曜 後1:00）に出演。子どもの教育方針について語り、マツコ・デラックスが衝撃を受けた高額な学費を明かした。【写真】「記念日ランチ」ユージ＆妻＆次男の親子3ショット番組では、子どもたちの教育事情が話題に。子どもをインターナショナルスクールに通わせているというユージは「公立を否定する気は全くないです。ウチの長男は小・中学校まで