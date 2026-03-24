陸上自衛隊北熊本駐屯地は、飲食店で酒を飲んだ後酩酊状態で車を運転し、停車中の車などに当て逃げしたとして検挙された隊員を停職5か月の懲戒処分としました。24日付で停職5か月の懲戒処分を受けたのは、第42即応機動連隊の陸士長(21)です。北熊本駐屯地によりますと、陸士長は去年2月、菊池市内の飲食店で酒を飲んだ後、自家用車を運転。停車中の車や塀に衝突する事故を起こしましたが、警察に通報することなく、その場を立ち去