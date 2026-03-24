タレントの堀ちえみ（59）が“慣れないメイク”をしたおでかけコーデを公開し、反響を呼んでいる。【映像】堀ちえみ、目の施術後＆“慣れないメイク”をした姿小顔マッサージやヘッドスパなど、美容に関する内容をブログで発信してきた堀。「今回はタレ目の施術」と題したブログでは、まつ毛パーマをかけた“イメチェン”ショットを公開していた。さらに3月18日には、育毛剤を使用して劇的に伸びたまつ毛を見たメイクさんが、