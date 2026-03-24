NTTドコモビジネス（旧NTTコミュニケーションズ）は24日、クマ出没時の対応を自動で済ませられる自治体向けのサービスを開発したと発表した。人工知能（AI）やドローン、住民向けアプリを組み合わせることでクマの発見、住民への注意喚起など一連の業務を自動化し、自治体側の人手不足を補う。クマ対策の包括的なサービスは珍しい。4月から販売を始め、100以上の自治体で採用を目指す。出没が疑われる地域に設置したカメラや