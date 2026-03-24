IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「IMP.椿泰我の広島パンパカパーン」の第64回が放送され、広島市・中区白島にあるベーグル専門店を訪れた。今回訪ねたのは「merry bagel」。店名について店主は「merry bagelのmerryっていうのはメリークリスマスのメリーなんですよ。元々私風船屋さん(バルーンアート店)もやっているんですけど、その風船屋さんの屋号がメリーバルーンっていう名前だったんですよ