赤沢経済産業担当大臣は24日の閣議後の会見で、「今週26日木曜日から約1か月分の国家備蓄原油の放出を開始いたします」と発表した。これはすでに16日から実施している民間備蓄の放出に続くものだ。【映像】赤沢大臣「国家備蓄原油の放出を開始します」発表の瞬間また、「先週3月19日から、ガソリン等の燃料価格を抑制するための補助を開始したところで、すでにガソリンスタンドでは値下げの動きが見られます。今週から来週にか