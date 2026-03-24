巨人は２４日、東京ドームで１軍全体練習を行った。２７日の開幕戦、阪神戦（東京Ｄ）が迫る中、阿部監督はＷＢＣに出場した大勢投手、ライデル・マルティネス投手が開幕メンバーから外れる見通しを示した。キューバ代表のマルティネスは米国・イスラエルとイランの戦争の影響などで航空機が混雑していることもあって２５日に来日の見込み。侍ジャパンの大勢は１軍練習に合流して以降、練習を継続しているが、コンディショ