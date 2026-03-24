近畿日本鉄道（近鉄）は２４日、５月５日の「こどもの日」限定利用で、小学生を対象に近鉄全線が１日乗り放題となる「きんてつきっずぱす」を１００円で前売り限定発売すると発表した。「きんてつきっずぱす」は、２０２４年から「きんてつ旅育キャンペーン」の一環として、こどもの日限定利用で発売している。同社は「近鉄沿線には『大阪』『奈良』『京都』『名古屋』『伊勢志摩』など、多くの観光スポットが点在し、旅に適し