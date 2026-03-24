２０２４年パリ五輪柔道女子５７キロ級で金メダルの出口クリスタ（３０＝カナダ）が２４日、同五輪で５２キロ級に出場した妹のケリー（２７＝カナダ）とともに引退を発表。日本生命所属の２人は都内の会見後に、パリ五輪での姉妹の裏話を明かした。２人は国籍を父の母国のカナダに変えて五輪出場を目指した。クリスタは２１年東京五輪の代表にあと一歩届かず。次の２４年パリ五輪でついに悲願の金メダルを獲得した。クリスタは