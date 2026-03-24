９０年代に巻き起こった美少女アイドル「チャイドル」ブームの火付け役で、女優の野村佑香（４２）が、２２日放送のＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」に出演した。気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」で、現在は２児の母・野村に密着。リノベーションした４ＬＤＫの一軒家で、朝から“小走り”で家事と育児をこなすパワフルな日常が公開されたほか、公立の小学校に通いながら、自宅学習で英語を学ぶ子ど