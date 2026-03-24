サウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウドのパートナー・ジョルージナ・ロドリゲスさんが、２人の超豪華宝飾品を公開し、話題となっている。Ｃ・ロナウドは現在、２月末に負傷したハムストリングの回復を目指し治療を受けている。婚約中のパートナーのロドリゲスさんのサポートを受けている模様で、ロドリゲスさんは自身のインスタグラムに超高級車の中でつないだ両者の手が見える写真を投稿