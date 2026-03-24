◆ファーム・リーグ広島２―９ソフトバンク（２４日・由宇）広島の小園海斗内野手が「３番・三塁」で出場し、一時同点に追い付くタイムリーを放った。０―１の６回２死一、三塁。育成右腕・藤原に対し、フルカウントからの７球目を左前に運んだ。ＷＢＣ後の実戦４戦目で初打点をマークした。２０日のオープン戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）からチームに合流後、３戦１０打数１安打だった。ＷＢＣでは１次ラウンドの最