２２日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナが出演。占い師のシウマさんが中川アナを占った。「付き合う相手にだいたい浮気される」とシウマさんに言い当てられると思わず「きゃーーー」と絶叫した中川アナ。「結構壮絶な浮気現場と言うか…」と話し始めた。「私が旅行から帰って来て、お土産を持って年上の彼の家に。一人暮らししてたので、初めて『じゃあサプライズ