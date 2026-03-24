鹿児島県指宿市の水迫畜産が牛肉の産地などを不適正に表示していた問題です。 ふるさと納税の返礼品としていた鹿児島市の下鶴市長は「甚だ遺憾に思う」と述べ、寄付した人に対して陳謝しました。 （下鶴市長）「寄付いただいた方々の信頼を損ねるものであり、甚だ遺憾に思っている。事業者に対しては、まずは影響を受ける寄付者の範囲確定への協力、そして代替品の発送などを含めた誠意ある対応を求めている」 この問題は、水