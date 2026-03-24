失敗したH3ロケット8号機 製造段階で部品が高温多湿の状態に 去年、打ち上げに失敗したＨ３ロケット８号機についてです。ＪＡＸＡ＝宇宙航空研究開発機構は、製造段階で部品が高温多湿の環境に置かれたことが機体の不具合に影響していたとの考えを明らかにしました。 Ｈ３ロケット８号機は、去年１２月、搭載した日本版ＧＰＳ衛星「みちびき５号機」を予定の軌道に投入できず、打ち上げは失敗しました。 これまでの調査では衛星