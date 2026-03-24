鹿児島県内でまたSNS型投資詐欺の被害です。県内の男性2人が、あわせておよそ7200万円をだまし取られる被害にあいました。 県警によりますと、40代の男性は去年8月、LINEで投資に勧誘され、投資家などが集まるとされるグループLINEに登録。 そこで知り合った「藤波」から指示された投資アプリをインストールし、投資名目でおよそ5400万円を指定された複数の口座に振り込むなどして、だまし取られたということです。