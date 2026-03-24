入学や卒業などのお祝いごはんに、ちょっとごちそう感のある一皿を。でも、できれば手軽に作りたい。そんなときにぴったりなのが、豚こまで作る煮込みハンバーグ風です。ひき肉ではなく豚こまを使うことで、かみごたえが増して肉のうまみもしっかり。牛乳を加えたまろやかなソースをたっぷりからめれば、まるでお店の味みたい。フォークで混ぜて成形するだけなので、手が汚れにくいのもうれしいところです。『豚こまの煮込みハンバ