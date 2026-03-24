【モデルプレス＝2026/03/24】モデルの近藤千尋が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷凍えだまめを使った手料理を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「活用の仕方が上手い」冷凍枝豆使ったボリューム感のある1品◆近藤千尋、冷凍枝豆使った手料理披露近藤は「鶏ひき肉、厚揚げ豆腐、お茄子」「冷凍の枝豆が役に立つ、、！」と記し、手料理の写真を投稿。味の染みた茄子と厚揚げ豆腐の上に鶏ひき肉が散りばめられ、色