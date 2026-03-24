ドル買い一服、ユーロドル再び１．１６台乗せ＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル買いが一服している。ユーロドルは1.1618レベルと東京早朝の高値水準に並んだ。ポンドドルは1.3445レベルと本日の高値を再び更新。ドル円は158.50割れへと反落、昨日NY終値付近に押し戻されている。NY原油先物の反発が一服しており、90ドル台前半で推移している。 USD/JPY158.49EUR/USD1.1607GBP/USD1.3430