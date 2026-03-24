２４日の東京株式市場は中東有事への懸念がやや和らいだことで、リスクオフの巻き戻しが入り、日経平均株価は３日ぶりに大きく切り返す展開となった。ただ、朝方にこの日の高値をつけ、その後は伸び悩んだ。 大引けの日経平均株価は前営業日比７３６円７９銭高の５万２２５２円２８銭と大幅反発。プライム市場の売買高概算は２２億４２万株、売買代金概算は６兆７５６７億円。値上がり銘柄数は１５１１、対して値下がり銘柄