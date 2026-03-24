メインシナリオ・・・レンジ放れに注意、下値は0.6900に注目。現状、0.6900～0.7200前後でのレンジ相場となっている。目先、同レンジからの放れに注目したい。売りが先行すれば、0.6900付近の攻防が焦点になる。同水準をしっかり割り込むと、レンジから下放れとなり、一目均衡表の雲の下限がある0.6870や節目の0.6800を試そう。0.6800を割り込むと、節目の0.6700や1月19日の安値0.6668を目指すとみる。 サブシナリオ・