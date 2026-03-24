メインシナリオ・・・16日の安値181.87円から切り返しており、短期のトレンドは上向きとなっている。23日に2日以来の高値水準となる184.34円まで一時上昇しており、2月25日の高値184.77円を上抜き、185円の節目も上抜けば、2月9日の高値186.36円が上値の目標になる。2月9日の高値186.36円を上抜くようなら、1月23日に付けた史上最高値の186.87円を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、19日の安値182.06円を下抜き、16