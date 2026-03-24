１９日、永興、趙述両島を結ぶ海上交通保障船。（三沙＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社三沙3月24日】中国海南省三沙市の西沙群島では、市政府が置かれる永興島と趙述島を結ぶ海上シャトル「海上交通保障船」が2025年1月に就航した。両島間の交通の不便を解消し、島に駐在する人々の仕事や生活の利便性も大幅に向上。重要な交通手段となっている。2025年は831往復運航され、延べ1万1588人を運んだ。１９日、永興、趙述両島を結ぶ