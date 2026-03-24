賞金が「破格」の8試合PGAツアーには、レギュラー大会に比べてはるかに高額の賞金が設定されたシグネチャー・イベントが年間8試合ある。いずれも賞金総額は2000万ドル（約32億円）と破格である。【写真】まるで仲よし兄弟…キャディに大感謝のアクシャイ・バティアそして、8つのシグネチャー・イベントの中で、タイガー・ウッズが大会ホストを務めるザ・ジェネシス招待とアーノルド・パーマーの名が冠されているアーノルド・パ