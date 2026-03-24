寧夏回族自治区銀川市にある西夏陵の３号陵。（２０２５年７月１０日、ドローンから、銀川＝新華社記者／馮開華）【新華社銀川3月24日】中国寧夏回族自治区銀川市の賀蘭山東麓に位置する西夏陵は、2025年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産に登録された。風景区では現在、展示・陳列方法の刷新や科学技術の活用などを通じて、遺跡を見て、触れて、感じることができる歴史の現場に転換し、世界各地の観光客を呼び込ん