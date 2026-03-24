元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の愛華みれ（61）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。がんとの闘いについて語った。43歳だった2008年の舞台中に悪性リンパ腫が発覚したと振られ、「びっくりしました」と愛華。「舞台中だったんですけれど、首のところにゴルフボールくらいの大きさの」腫れが出たと言い、「ネックレスを、ギュッとするのをはめていて、それを取ったら急に出てきたん