日本ハムの新庄剛志監督（54）が24日、本拠地・エスコンフィールドの公式戦で看板直撃弾を達成した選手に111万円を贈る「SHINJOボードに当てて111万円をGETしま賞」の今季スポンサーを発表。昨年から10社増えた23社の協力を得た喜びをガッツポーズで表現し「本当に感謝します。ありがとうございます」と、感謝の言葉を口にした。新庄監督の発案で24年に始まった同賞。全選手のモチベーションアップと、全チームのファンのみん