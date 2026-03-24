イラン情勢が緊迫化し、原油の供給不足が懸念される中、政府は石油の国家備蓄について、あさって26日から全国11か所の基地で順次、放出を始めると発表しました。高市総理「ガソリンなどの石油製品の供給に支障が生じないよう、今週26日から国家備蓄の放出を開始します」政府はあさってから、全国11か所の備蓄基地で石油の備蓄放出を順次行うと発表しました。今月26日から放出されるのは、愛媛県今治市にある菊間国家備蓄基地で、そ