【第5話】 3月24日 公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は3月24日、高橋ヒロシ氏によるマンガ「ダストランド」第5話をヤンチャンWebとチャンピオンクロスで公開した。 第5話では、百日紅中学でゲジゲジと呼ばれクラスメイトたちから蔑まれる日々を送っている三蔵たちが描かれる。ある日、三蔵の噂を聞きつけた中2のセンパイがヤキを入れに来るが…… チャンピオンクロスで