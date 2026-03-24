2025年10月8日に開幕した東アジアスーパーリーグ（EASL）の2025－26シーズン。3月22日に「EASL FINALS MACAU 2026」決勝が行われ、宇都宮ブレックスの初優勝で閉幕した。チームをけん引した司令塔のD.J・ニュービルは、スタッツランキングのアシスト、3ポイント成功数で首位の座に就いている。 ニュービルは全9試合中2試合で得点、アシストでダブルダブルを達成。アシスト