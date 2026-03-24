光村印刷がこの日の取引終了後に、保有する投資有価証券の一部を売却したことに伴い、２６年３月期第４四半期に投資有価証券売却益１１億４９００万円を特別利益として計上すると発表した。なお、２６年３月期業績に与える影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS