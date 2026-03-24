18日から22日にかけて行われたJ1百年構想リーグ第7〜8節では2005年以降に生まれたロサンゼルス五輪世代のセレッソ大阪FW横山夢樹とヴィッセル神戸MF濱崎健斗がJ1での初アシストを記録した。C大阪の横山は18日の第7節・岡山戦でFW櫻川ソロモンの先制ゴールをアシスト。チームは1-2で敗れたが、3試合連続の先発出場でついに結果を出した。神戸の濱崎は18日の第7節・G大阪戦でFWジェアン・パトリッキによる後半アディショナルタイ