18日から22日にかけて行われたJ1百年構想リーグ第7〜8節では明治大出身の柏レイソルMF島野怜、阪南大出身のFW金本毅騎、アカデミー出身の川崎フロンターレDF林駿佑のルーキー3選手がJ1デビューを果たした。また一浪で慶應義塾大に入学し、23歳で横浜F・マリノスに新卒加入したMF田中雄大が初のベンチ入り。アビスパ福岡では福岡大在学中の特別指定選手DF坂井悠飛も初めてベンチ入りした。ジェフユナイテッド千葉ではU-18所属