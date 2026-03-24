[故障者情報]ロアッソ熊本は24日、DF伊藤颯真が左ヒラメ筋肉離れで約4週間の加療期間と診断されたことを発表した。伊藤は今季ヴェルスパ大分から加入。ここまで1試合に出場しているが、18日のトレーニングで負傷したという。