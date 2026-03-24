[故障者情報]松本山雅FCは24日、MF渋谷諒太が左大腿二頭筋損傷と診断されたことを発表した。渋谷は昨年に流通経済大でキャプテンを務めたルーキー。ここまで2試合に出場していたが、18日のトレーニングで負傷したという。