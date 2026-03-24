中村屋 [東証Ｓ] が3月24日大引け後(16:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の8.6億円→14.5億円(前期は12.7億円)に68.6％上方修正し、一転して13.5％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の26.6億円→32.5億円(前年同期は30.4億円)に22.2％増額し、一転して6.7％増益計算になる。 業績好調に伴い