ＤＭ三井製糖 [東証Ｐ] が3月24日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の77億円→39億円(前期は62.9億円)に49.4％下方修正し、一転して38.0％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の29.6億円の黒字→8.3億円の赤字(前年同期は8.2億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。 株探ニュӦ