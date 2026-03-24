3月23日、女優の広瀬アリスが自身のXを更新。自身が過去にポストした「推しの結婚」への持論に対して改めて言及。しかし、その表現をめぐって波紋が広がっている。「広瀬さんは、3月22日に自身のXを更新し、《推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で、我らはその輝いてるところを全力で拝むし、全力で推すの》と投稿、推しが結婚することへの私見を綴りました。しかし、これまでSUPE