3月22日、料理検索アプリ「クックパッド」が公式サイトで、新サービス「レシピスクラップ」に関する声明を発表した。ただ、料理研究家のリュウジをはじめ、反発する動きが広がっている。「レシピスクラップは、ユーザーがSNSやウェブサイトのレジピのURLをクックパッドのアプリに貼りつけると、AIが自動で必要な材料や作り方を読み込み、アプリ内の『きろく』に一括保存できるサービスです。ただ、リュウジさんは21日のXで《こ