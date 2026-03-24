24日、ソウルで開かれた韓日親善協会中央会の総会であいさつする李丙ギ新会長（中央）（共同）【ソウル共同】韓国と日本の交流促進に取り組む韓日親善協会中央会は24日、ソウルで総会を開き、元駐日韓国大使の李丙ギ氏を新会長に選出した。李氏は最近の良好な日韓関係を評価した上で、次世代を見据えて「青少年交流に力を入れていきたい」とあいさつした。李氏は情報機関の国家情報院の元院長で、朴槿恵政権で駐日大使を務めた