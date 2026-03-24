選抜高校野球６日目の２４日、第３試合に登場した滋賀学園のアルプス席では、ダンスの振り付けを担当するチアリーディング部のコーチ、村井三幸さん（５０）が野球部員らに「もっと（勢いを）上げていくよ！」と熱烈に指導した。約１０年前から担当し、「変なダンス」としてＳＮＳで話題に。今春から息子も高校野球を始めるため、いつも以上に力が入る。「出場できなくても腐らず、自分が打席に立った時にしてもらいたい応援を