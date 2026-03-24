天皇皇后両陛下と愛子さまは、25日から予定されていた東日本大震災から15年の節目の岩手県・宮城県訪問を延期されることになりました。宮内庁によりますと、天皇皇后両陛下に風邪の症状があり、せきが続いていることから、天皇ご一家は25日からの岩手県と宮城県訪問を延期されました。ご一家は今回の訪問を大切に考えていて、延期となったことを心から残念に思い、日を改めて訪問したいとの意向を持たれているということです。両陛