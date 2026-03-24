◇ファームリーグ西地区オリックス―阪神（2026年3月24日京セラD）3月のWBCでベネズエラ代表の一員として優勝を果たしたオリックスのアンドレス・マチャド投手（32）が来日後初実戦に臨んだ。ファームリーグ阪神戦に若月とのバッテリーで4回から登板。1死から福島に中前打を浴びると、続く前川の打席で二盗を許して1死二塁。前川に147キロのチェンジアップを拾われ、中前適時打を献上した。その後は西純を157キロ直球