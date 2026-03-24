3月13日、出萌名人がボックス的中（当せん数字「0247」、予想「4072」）。2月11日、16日に続き、今年3度めの的中です。では、今回の予想を。「『0』と『5』を千の位に。ゾロ目の『00』と『55』も組み入れています」続いて、達人の遠藤秀さん。「3月6日の抽せんから16日まで、7回連続でバラナンバーが出ました。これだけ連続で出るのは珍しいことです。さて、このところのゾロ目の出方から、本命は『66』と『99』。押さえのバラ