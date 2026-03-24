プロ野球・巨人は24日、宇都宮葵星選手とエルビス・ルシアーノ投手を育成契約から支配下選手契約締結を発表。宇都宮選手が笑顔で記者会見を行いました。吉村禎章CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）は、「持ち味である守備や走塁を存分に発揮し、打撃も向上していた」と期待を込められた宇都宮選手。3年目の21歳は、マイクに音が入っているかの確認に小さく「あ」と声を漏らし、吉村編成部長からツッコミを受ける初々しい姿が