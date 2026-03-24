第９８回選抜高等学校野球大会の第６日第２試合（２４日）で中京大中京（愛知）が帝京（東京）に延長１０回タイブレークの末、９―４で勝利。２０１０年以来１６年ぶりとなるベスト８進出を決めた。４―４でタイブレークに突入した延長１０回、中京打線が爆発した。森（３年）の送りバントが野選を誘い無死満塁とすると、ここまで３安打を放っていた１番・田中（３年）が三遊間を破って勝ち越した。「今までで１番うれしかった