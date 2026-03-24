3月24日 発表 任天堂は、Nintendo Switch 2専用サービス「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」において、「ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア」のプレイ中にエラーが発生し強制終了する不具合が起きていることを、任天堂サポートのXアカウントで明らかにした。 現在は解決に向けて調査を進めている。続報があり次第、同Xアカウントで報告するとし